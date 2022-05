Ex-chanceler Aloysio Nunes, nome histórico do PSDB, declara apoio a Lula

Na avaliação do tucano, o País vive uma "situação catastrófica" sob o comando do atual presidente Jair Bolsonaro (PL)

O ex-chanceler brasileiro Aloysio Nunes (PSDB), tucano histórico, declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de outubro próximo. Além de votar em Lula, o ex-senador disse que fará campanha para o petista no primeiro turno. Na avaliação de Nunes, “o segundo turno (das eleições presidenciais) já começou”.

Na avaliação do ex-chanceler, o País vive uma “situação catastrófica” sob o comando do atual presidente Jair Bolsonaro (PL), sendo necessário unificar forças contra o atual governo. “O segundo turno já começou e eu não só voto no Lula como vou fazer campanha para ele no primeiro turno”, declarou em entrevista ao Estadão.

E continuou: “Não existe essa terceira via; só existem duas: a da democracia e do fascismo. Se quisermos salvar o Brasil da tragédia de Bolsonaro, teremos de discutir o que vamos fazer juntos”, pontuou.

Segundo o Estadão, Lula pretende convidar tucanos para compor um eventual rol de ministros de governo. Embora a matéria traga que o nome de Aloysio dentre os possíveis convidados, o ex-chanceler não confirmou a informação.



