Deputados petistas acionam PGR contra fala de Bolsonaro a apoiador negro

Ao conversar com apoiadores no Palácio da Alvorada na quinta-feira, 12, o presidente se referiu ao peso do homem negro em arroba, medida comumente usada para pesar animais

Deputados petistas acionaram a Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) após o chefe do Executivo perguntar a um simpatizante negro se ele “pesava mais de sete arrobas”.

Ao conversar com apoiadores no Palácio da Alvorada na quinta-feira, 12, o presidente se referiu ao peso do homem negro em arroba, medida comumente usada para pesar animais. O comentário é considerado discriminatório.



Os deputados Gleisi Hoffmann e Paulo Teixeira foram os responsáveis pela notícia-crime. "O noticiado utilizou, mais uma vez, a unidade de medida 'arroba' para se referir a uma pessoa negra, ciente de que a mesma conduta já foi identificada como discriminatória pela eminente PGR e por ministros do Supremo Tribunal Federal", escrevem no documento.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a se referir ao peso dos negros em arroba, postura considerada racista. Se dirigindo a um apoiador negro, ele pergunta sobre o peso do homem. “Conseguiram te levantar, pô? Tu pesa o quê, mais de sete arrobas, né?”, ironizou Bolsonaro. pic.twitter.com/coJClSeFol Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine May 12, 2022

Em 2018, quando ainda era deputado federal, Bolsonaro foi denunciado pela então procuradora-geral da República, Raquel Dodge, por crime de racismo contra uma comunidade quilombola. A PGR destacou que Bolsonaro “referiu-se a eles como se fossem animais, ao utilizar a palavra arroba”.

Já no ano passado, o presidente disse que o cabelo “black power” de um apoiador era “criador de barata”. No mesmo dia, após a fala repercutir, o presidente levou o mesmo apoiador para participar da sua live semanal.



Tags