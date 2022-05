"Tu pesa mais de sete arrobas, né?", diz Bolsonaro ao repetir expressões racistas

Ao conversar com apoiadores no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira, 12, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a se referir ao peso dos negros em arroba. Se dirigindo a um apoiador negro, ele pergunta sobre o peso do homem. “Conseguiram te levantar, pô? Tu pesa o quê, mais de sete arrobas, né?”, ironizou Bolsonaro.

O mandatário relembrou ainda que foi processado por usar a expressão em outrora. Em 2018, quando ainda era deputado federal, Bolsonaro foi denunciado pela então procuradora geral da República, Raquel Dodge, por crime de racismo contra uma comunidade quilombola. Na ocasião, a PGR disse que o presidente “tratou com total menoscabo os integrantes de comunidades quilombolas. Referiu-se a eles como se fossem animais, ao utilizar a palavra arroba”.

Bolsonaro já fez outras declarações racistas ao conversar com simpatizantes no Palácio da Alvorada. No ano passado, o presidente disse que o cabelo “black power” de um apoiador era “criador de barata”. No mesmo dia, após a fala repercutir, o presidente levou o mesmo apoiador para participar da sua live semanal.



