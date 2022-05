Pros anuncia youtuber Pablo Marçal como pré-candidato a presidente da República

O palestrante Pablo Marçal foi confirmado como candidato do Partido Republicano da Ordem Social (Pros) para concorrer na disputa eleitoral pelo Palácio do Planalto. O nome do escolhido foi anunciado por meio de nota nesta quinta-feira, 12. “Vivendo outro momento e de cara nova o Pros recebeu a filiação de Pablo Marçal no dia 30 de março, confirmando o início de uma caminhada de renovação e mudança de atitude no partido”, diz o documento.

Se dizendo “honrado pela filiação”, o partido defende que o melhor caminho é ter Pablo Marçal como pré-candidato a presidente do país “para escrever uma nova história e esse propósito guiará os nossos próximos passos rumo à prosperidade e à transformação social”. A nota informa ainda que o nome do youtuber será oficialmente aprovado até 5 de agosto, na convenção partidária.

Pablo Marçal tem 35 anos se apresenta como youtuber, empresário e palestrante. Ele já havia lançado seu nome para concorrer na disputa eleitoral no dia 1º de maio. Na ocasião, o Pros informou que daria “todo apoio” a todos que quisessem se candidatar ao Planalto até “encontrar um consenso” na legenda. Ele filiou-se ao partido no dia 30 março.

O youtuber conseguiu arrecadar cerca de R$1 milhão com a venda de ingressos, durante o evento que realizou em São Paulo, onde lançou seu nome para a disputa presidencial. Na ocasião, ele destacou o ue chamou de "plano espiritual". “O Senhor tem uma aliança com essa nação”, disse durante o evento. "É uma parada muito espiritual, mais do que lógica, mais do que raciocínio, eu vou mudar este país”, escreveu mais tarde nas redes sociais.



