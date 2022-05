TCE-CE inicia série de webinars sobre transparência ativa nesta quinta-feira, 12

Ao todo, seis webinars devem ocorrer ao longo deste e do próximo mês. As inscrições são gratuitas

Tem início nesta quinta-feira, 12, uma série de webinars do projeto Transparência Ativa, uma parceria entre o Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) e Fundação Demócrito Rocha (FDR). O objetivo é promover e ampliar o acesso às informações por meio de ferramentas e produtos digitais que aproximem a população do Tribunal. Ao todo, seis webinars devem ocorrer ao longo deste e do próximo mês. As inscrições são gratuitas. A mediação do primeiro webinar será do jornalista Nazareno Albuquerque.

O primeiro encontro virtual ocorrerá às 15 horas desta quinta-feira, e é intitulado “Transparência Ativa conhecendo e doutrinando”. O evento terá a participação do presidente do TCE-CE, o conselheiro Valdomiro Távora, do secretário executivo da CGE Marconi Lemos e do secretário de governança do TCE, Auriço Oliveira.

As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

Nas semanas seguintes, outras palestras vão tratar de temas como: compromissos sociais em torno da transparência ativa; direito e acesso à informação; papel do controle social; transparência ativa dos órgãos e entidades e outros. A iniciativa visa aproximar o TCE do dia a dia do cidadão por meio do debate sobre acesso aos dados públicos.



Abaixo estão listados os temas e dias de cada encontro:

Webinar 1 - TRANSPARÊNCIA ATIVA – CONHECENDO E DOUTRINANDO

12 de maio de 2022 - quinta-feira

Webinar 2 – COMPROMISSOS SOCIAIS EM TORNO DA TRANSPARÊNCIA ATIVA

19 de maio de 2022 - quinta-feira

Webinar 3 – DIREITO E ACESSO À INFORMAÇÃO NO BRASIL – APLICAÇÃO DA LAI

26 de maio de 2022 - quinta-feira

Webinar 4 – O PAPEL DO CONTROLE SOCIAL – MECANISMOS DE INTERAÇÃO COM O TRIBUNAL

2 de junho de 2022 - quinta-feira

Webinar 5 – A TRANSPARÊNCIA ATIVA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES JURISDICIONADOS DO TCE CEARÁ

9 de junho de 2022 - quinta-feira

Webinar 6 – PROJETO TRANSPARÊNCIA ATIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

15 de junho de 2022 - quarta-feira

