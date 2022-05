Jogo Político desta terça, 10, recebe De Assis Diniz; assista ao vivo

A edição do do Jogo Político desta terça-feira, 10, recebe o ex-presidente do PT Ceará e ex-secretário estadual do Desenvolvimento Agrário, De Assis Diniz. O petista irá conversar, dentro outros assuntos, sobre o lançamento da pré-candidatura de Lula à Presidência, críticas do presidente Jair Bolsonaro (PL) e miliares às urnas eletrônicas, o risco de um golpe no Brasil, além da crise entre PT e PDT no Ceará, após os ataques do ex-ministro Ciro Gomes à sigla aliada. O programa começa a partir das 15 horas.

Acompanhe ao vivo:





Sob o comando do jornalista Ítalo Coriolano, o Jogo Político começa a partir das 15h, ao vivo, pelas plataformas digitais do O POVO, no Facebook, YouTube e Twitter. Até já!

