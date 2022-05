Camilo Santana testa positivo para Covid-19

Ex-governador do Ceará, Camilo Santana (PT) testou positivo para Covid-19. O petista fez o anúncio por meio das redes sociais. O teste foi realizado, ele disse, após ter sentido dor de gargante. Ressaltou que as três doses de vacina fazem com que os sintomas sejam leves.

"Permanecerei isolado nos próximos dias me recuperando", afirmou Camilo. Na última segunda-feira, 9, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) comunicou que testou positivo para o coronavírus. Assim como Camilo, o pedetista também relatou sintomas leves e manteve a apresentação da live semanal, levada ao ar às terças-feiras, chamada "Ciro Games".

O lançamento da pré-candidatura de Lula à Presidência da República, no dia 7 de maio, foi a última aparição pública de Camilo. Ele também esteve presente no casamento da filha do ex-senador Eunício Oliveira (MDB), em Goiás, como informado pelo colunista do O POVO, Carlos Mazza.

É a segunda vez que Camilo testa positivo para o vírus. A primeira foi em outubro de 2020, dias após a ex-primeira-dama e atual secretária de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, Onélia Santana, ter positivado.

