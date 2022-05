Trompetista do PT vai disputar vaga na Câmara do Distrito Federal

O músico, responsável por tocar a melodia da canção "olê, olê, olê, olá. Lula, Lula", executou a trilha sonora no palco durante o lançamento da pré-candidatura do ex-presidente no último sábado

O trompetista Fabiano Leitão, figura conhecida dentro do Partido dos Trabalhadores, vai se candidatar ao cargo de deputado distrital pelo Distrito Federal (DF) nas eleições do próximo dia 2 de outubro. Nas redes sociais, ele publicou vídeo no qual registrava a sua pré-candidatura à Câmara Legislativa do DF, equivalente a uma Assembleia Legislativa.

O músico, responsável por tocar a melodia da canção “olê, olê, olê, olá. Lula, Lula”, executou a trilha sonora no palco durante o lançamento da pré-candidatura do ex-presidente no último sábado, 7 de maio.

“Pretendemos fazer um mandato de luta pelo nosso povo para dar dignidade, comida no prato do trabalhador e mais esperança para o nosso povo”, declarou o trompetista.