Ciro Gomes anuncia teste positivo para covid-19 e suspende pré-campanha

O pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) testou positivo para a covid-19. O pedetista fez o anúncio em publicação no Twitter, na qual também compartilhou a foto do teste e comentou que é "forçado a suspender as atividades de campanha" temporariamente.

Os sintomas da doença são leves até o momento, segundo ele. Respondendo a sua postagem original, pediu que todos aqueles que estiveram em contato com ele nos últimos dias façam o teste para o novo coronavírus.

Apesar do ocorrido, Ciro afirmou que manterá a sua live semanal de terça-feira, realizando-a em sua casa "com as devidas precauções".

