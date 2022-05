Camilo, RC e outros aliados parabenizam Izolda, que comemora aniversário nesta segunda,9

A governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), completa 62 anos nesta segunda-feira, 9 de maio. Aliados do mesmo grupo político lembraram a data e homenagearam a gestora nas redes sociais, dentre eles o ex-governador do Estado Camilo Santana (PT) e o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) e o deputado Mauro Filho (PDT). Os dois últimos estão disputando com Izolda a indicação do PDT para concorrer ao governo em outubro.

“Uma pessoa extraordinária, séria e competente, que tive a honra de ter ao meu lado nos últimos sete anos. Desejo muitas bençãos na sua vida e sucesso na condução do nosso Ceará”, escreveu Santana em postagem que incluía uma foto da posse de Izolda, no último dia 2 de abril.

Hoje é aniversário da minha querida amiga, governadora @IzoldaCelaCe. Uma pessoa extraordinária, séria e competente, que tive a honra de ter ao meu lado nos últimos sete anos. Desejo muitas bençãos na sua vida e sucesso na condução do nosso Ceará. pic.twitter.com/eK1JFqEBF5 Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine May 9, 2022

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), também lembrou do aniversário da governadora. “Mulher firme e comprometida com os cearenses, que construiu uma admirável trajetória dedicada a avanços na educação e na justiça social”.



Já o ex-prefeito RC publicou foto ao lado da governadora a quem chamou de amiga. “Muita luz e muitas bençãos na sua vida", pontuou. Mauro Filho destacou a liderança de Izolda ao chamá-la de “mulher forte, simples e aguerrida, que agora comanda o Estado com muita responsabilidade e altivez”.

Dia de celebrar a vida da nossa querida governadora Izolda Cela. Mulher firme e comprometida com os cearenses, que construiu uma admirável trajetória dedicada a avanços na educação e na justiça social. pic.twitter.com/szyiWcPTCE — Sarto (@sartoprefeito12) May 9, 2022

Tags