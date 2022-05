Rachadinha: Ex-caseiro da família Bolsonaro chantageia ex-mulher do presidente, diz revista

A ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, a advogada Ana Cristina Valle, alegou estar sendo chantageada por um ex-caseiro da família e antigo assessor de Flávio Bolsonaro. O ex-funcionário, Marcelo Nogueira, disse ter áudios e vídeos que provariam o esquema de rachadinha, do qual parte da família do presidente Bolsonaro foi acusada de praticar em gabinetes parlamentares.

O homem, que trabalhou por 14 anos para a família do presidente, estaria exigindo valores em dinheiro, de até R$ 200 mil, para não divulgar as supostas gravações. Em uma das mensagens enviadas à família, o ex-caseiro sinaliza que, se não for atendido, a questão pode terminar em morte. As informações são da revista Veja, que teve acesso ao material.

“Isso agora é uma briga que só vai terminar com a morte dela, com a minha morte ou então o dia que eu ver ela totalmente destruída. Enquanto nada disso acontecer, não sossego. Eu vou catucar, eu vou cavucar o quanto puder, mas não se preocupa que não vai envolver mais ninguém. Não precisa se preocupar com isso, que isso aí já tá uma coisa já acertada. Agora tudo que tenho em tela dela eu vou expor. Ano que vem vai sair tudo”, ameaça.

O ex-caseiro acusa a ex-patroa de comandar esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, à época deputado estadual, e do vereador Carlos Bolsonaro. Segundo ele, Ana ficaria com 80% da remuneração de funcionários dos gabinetes. Ana Cristina disse à Veja que a intenção é prejudicar o presidente Bolsonaro,

Marcelo sinalizou que deve entregar provas caso não seja atendido: “Nós vamos fazer um trabalho muito bem feito, entendeu? De bastante impacto. Se ela se candidatar, nós vamos lançar na campanha, entendeu? Então deixa ela lá quieta pensando que eu tô morto, pensando que tudo caiu no esquecimento. E se eu não conseguir abalar a estrutura dela, se isso não acontecer, como te falei, tenho que acabar com essa briga. Eu vou caçar ela no inferno, eu vou acabar com a vida dela. Nem que eu vá parar na cadeia, mas eu vou acabar com a vida dela. Que eu vou matar ela, eu vou”, disse em áudio divulgado pela Veja.



