"Era brincadeira", diz deputado anti-LGBTQIA+ flagrado nu com outro homem nos EUA

O deputado conservador norte-americano Madison Cawthorn usou as redes sociais, nesta quinta-feira, 6, para se defender de um vídeo vazado na internet em que aparece nu na cama com outro homem. Na publicação, o parlamentar conhecido por pautas anti-LGBTQIA+ disse que o episódio foi uma "brincadeira" com um amigo.

“Agimos grosseiramente, tentando ser engraçados. Fomos tolos nessa brincadeira, é isso”, escreveu o deputado. O vídeo foi publicado pelo American Muckrakers PAC, que administra um site chamado FireMadison.com. O membro do Partido Republicano e candidato à reeleição disse ser vítima de uma chantagem e campanha de difamação para que não se mantenha no cargo.

"Não vou recuar... a chantagem não vai ganhar", disse Madison. Em março deste ano, segundo a TV norte-americana ABC, Cawthorn acusou colegas de partido de o convidarem para orgias, em março. Ele afirma ter visto outros parlamentares usando cocaína.

O deputado é integrante de umas comunidade batista conservadora na Carolina do Norte. Na política, defende ideias e princípios cristãos tradicionais e a importância da masculinidade. Madison está em campanha e deve novamente disputar a vaga de parlamentar no dia 17 de maio. Para isso, ele enfrenta uma disputa interna com membros do próprio partido para decidir quem irá concorrer ao Congresso dos EUA.