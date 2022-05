Alckmin testa positivo para Covid e lançamento de chapa com Lula pode ser adiado

Petistas trabalham com duas possibilidades: ou postergam o evento ou o mantém, com a participação de Alckmin sendo remota

O ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) testou positivo para a Covid-19, na manhã desta sexta-feira, 6. Resultado vem às vésperas do lançamento da chapa com o ex-presidente Lula (PT) para disputar as eleições de outubro próximo. Alckmin está bem e fez o comunicado aos aliados por ligação.

Conforme informações do colunista Bernardo Mello Franco, do O Globo, o ex-tucano informou o ocorrido ao comando da campanha petista, que agora trabalha consultando aliados sobre que decisão irão tomar a respeito do lançamento da chapa, que estava prevista para acontecer neste sábado, 7

A cúpula petista, segundo o jornalista, trabalha com duas hipóteses: o adiamento do ato da campanha ou mantê-la e a presença de Alckmin acontecer de maneira remota, por meio de videoconferência.



