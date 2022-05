Jogo Político desta terça, 3, recebe Adriana Gerônimo; assista ao vivo

A edição do Jogo Político desta terça-feira, 3, recebe a vereadora de Fortaleza Adriana Gerônimo, do PSOL. Ela que integra o Mandata Coletiva Nossa Cara, vem ao Jogo debater assuntos da política do dia, apoio do seu partido ao ex-presidente Lula (PT), o retorno do seu colega de colegiado a Câmara Municipal, Ronivaldo Maia (PT), após ter sido preso por tentativa de feminicídio e mais.

Acompanhe ao vivo:

O Jogo Político vai ao ar logo mais às 15h, ao vivo, pelas redes sociais do O POVO no Facebook, YouTube e Twitter. Até lá!

