Eduardo Suplicy dança rap em manifestação pró-Lula em São Paulo; veja vídeo

O ex-senador Eduardo Suplicy (PT), que atualmente ocupa cargo de vereador em São Paulo, subiu ao palco e dançou ao lado do rapper Dexter em ato na capital paulista durante as festividades do Dia do Trabalho, no último domingo, 1°. O evento foi promovido por entidades sindicais.

Em vídeos que circularam nas redes sociais, o parlamentar apareceu no palco dançando e abraçado com o rapper. “Foi muito especial atender ao convite do amigo Dexter para estar ao lado dele no palco da manifestação do Dia do Trabalhador das centrais sindicais”, escreveu Suplicy em postagem no Twitter.

O ato de ontem contou ainda com a presença do ex-presidente Lula (PT), atual pré-candidato ao Planalto. Manifestações em apoio à candidatura petista, que deve ser oficializada neste mês, foram registradas. Lula publicou vídeo no qual tocava bateria durante o evento.

No domingo, diversas cidades do País registraram atos a favor de Lula ou do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). As manifestações sinalizam uma antecipação da disputa eleitoral que se desenha nas pesquisas de intenção de voto mais recentes, onde o petista lidera e Bolsonaro ocupa a segunda posição.



