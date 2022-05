"Alguém bem melhor" que Bolsonaro ganhará eleição, diz Lula

Ao citar a disputa eleitoral de forma breve, o ex-presidente relembrou o legado dos seus governos e disse que os brasileiros voltarão a ter as mesmas políticas e resultados alcançados no período a partir do próximo ano.

O ex-presidente Lula (PT) afirmou, neste domingo, 1º de maio, que o vitorioso nas eleições desse ano será alguém "bem melhor" do que Jair Bolsonaro (PL). Em evento alusivo ao Dia do Trabalhador, organizado pelas centrais sindicais na praça Charles Miller, no Pacaembu, na Zona Oeste de São Paulo, o petista não citou diretamente sua candidatura, mas sinalizou estar confiante na vitória nas urnas em outubro.

“Se preparem porque alguém bem melhor que esse presidente vai ganhar as eleições e vocês vão ser

convidados a sentar na mesa e restabelecer as condições de trabalho para resolver a vida dos trabalhadores”, disse Lula. Ao citar a disputa eleitoral de forma breve, o ex-presidente relembrou o legado dos seus governos e disse que os brasileiros voltarão a ter as mesmas políticas e resultados alcançados no período a partir do próximo ano.

“Vamos pegar um país destruído, mas tenho certeza que da mesma forma que vocês ajudaram a gente a construir o Brasil, vão fazer de novo. Vamos chamar o povo para dizer o que precisamos fazer, porque quem sabe o que o Brasil precisa é o povo”, afirmou o petista.

No evento, o ex-presidente reforçou o objetivo de rever vários pontos da reforma trabalhista. Segundo ele, caso seja eleito, haverá uma mesa de negociação com empresários, trabalhadores e estudiosos caso. Em dos principais focos é "resolver a vida" dos trabalhadores de aplicativo.

“Vamos ter que sentar em uma mesa e regulamentar a vida de quem trabalha com aplicativo. Eles não podem ser tratados como escravos, tem que ter direitos a plano de saúde, assistência social, assistência médica e seguro quando baterem no seu carro e na sua moto e, acima de tudo, descanso remunerado porque a escravidão acabou”, declarou Lula.

