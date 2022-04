Pesquisa Poder Data: Lula lidera com 41%; Bolsonaro tem 36% e Ciro 6%

Dados da pesquisa PoderData divulgada, nesta sexta-feira, 29, indicam que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantém na liderança da disputa pela Presidência da República, com 41% das intenções de voto. Logo depois, o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 36%, diferença de cinco pontos percentuais, a mesma registrada na pesquisa de 15 dias antes.

Em terceiro lugar está o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 6%. O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) tem 4%, e o deputado federal André Janones (Avante), 3%. Como a margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para ou mais ou para menos, os três estão tecnicamente empatados.

Logo depois aparecem José Maria Eymael (DC), Leonardo Péricles (UP), Luiz Felipe D'Avila (Novo), Sofia Manzano (PCB) e Vera Lúcia (PSTU). No entanto, todos não pontuaram. Brancos e nulos somam 4% e não sabem, 3%.

A nova rodada da pesquisa inseriu o nome do presidente do União Brasil, Luciano Bivar (União Brasil), pré-candidato pelo partido desde o dia 14 de abril. No levantamento, o parlamentar aparece com 1% das intenções de voto, o percentual registrado pela senadora Simone Tebet (MDB).

A pesquisa foi feita de 24 a 26 de abril de 2022 e ouviu 3 mil pessoas, por meio de ligações para telefones celulares e fixos. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-07167/2022.

Cenário de 1º turno:

Lula (PT): 41%

Bolsonaro (PL): 36%

Ciro (PDT): 6%

Doria (PSDB): 4%

Janones (Avante): 3%

Bivar (União Brasil): 1%

Tebet (MDB): 1%

Eymael (DC): 0%

Péricles (UP): 0%

D´Ávila (Novo): 0%

Manzano (PCB): 0%

Vera (PSTU): 0%

Brancos e nulos: 4%

Não sabem: 3%

A pesquisa mostra ainda que Lula e Bolsonaro empatam em três das cinco regiões do país: Sudeste, Sul e Centro-Oeste. As três concentram 65% dos eleitores brasileiros, o equivalente a 96,1 milhões de pessoas. No Sudeste, região na qual estão 63,3 milhões de eleitores, ambos aparecem com 39% das intenções de voto, ou sejam, empatados numericamente.

No entanto, é no Nordeste onde Lula ainda tem vantagem sobre Bolsonaro. Já no Norte, o cenário é inverso, e Bolsonaro está na liderança.

Veja:

Norte: Bolsonaro 48% x Lula 31%

Nordeste: Lula 49% x Bolsonaro 26%

Centro-Oeste: Bolsonaro 41% x Lula 39%

Sudeste: Bolsonaro 39% x Lula 39%

Sul: Lula 41% x Bolsonaro 38%

