Doria diz que "tem respeito por Lula: "Não é como Bolsonaro"

O ex-governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pré-candidato à Presidência da República, disse que respeita o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que o petista é “inteligente e tem passado”. Nesta quarta-feira, 27, o tucano citou o presidente Jair Bolsonaro (PL) e avaliou que o mandatário “não merece respeito”.

"Embora eu seja um antagonista ao Lula, eu o respeito. O Lula não é Bolsonaro, o Lula é inteligente e tem passado. Eu tenho posições diferentes das dele, mas tenho respeito por ele. Já Bolsonaro não merece o meu respeito. Eu sou um liberal social", disse Doria, em entrevista ao jornal Valor Econômico.

O pré-candidato do PSDB afirmou ainda que ele e “milhões de brasileiros” foram “enganados” por Bolsonaro. “Sim, como eu, milhões de brasileiros acreditaram em Jair Bolsonaro, acreditamos que sua proposta era liberal, transformadora para o Brasil, de combate à corrupção, contrária à reeleição. E tem mais: ele se posicionava contra o Centrão. Fomos enganados”, disse.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na tentativa de se viabilizar como candidato da terceira via para as eleições de outubro, o ex-governador disse ter sido convidado pelo presidente do partido, Bruno Araújo, para reunião em Brasília e que também conversou com dirigentes das demais siglas que buscam um candidato de consenso para a terceira via. O encontro entre os políticos ocorre após Araújo ser retirado do comando da campanha de Doria.

O tucano tem jantar marcado, também em Brasília, com o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, que disputou as prévias do partido contra ele e chegou a sinalizar uma candidatura à presidência mesmo após ser derrotado. Na semana passada, Leite divulgou carta na qual sustenta que o candidato do PSDB, hoje, é Doria.



Tags