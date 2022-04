Aniversário de 59 anos de Cid Gomes é comemorado por políticos

Nesta quarta-feira, 27, o senador Cid Gomes (PDT) comemora aniversário e chega aos 59 anos de vida. Ele foi governador do Ceará, entre 2007 e 2014. Natural de Sobral, Cid esteve também à frente da Prefeitura do Município de 1997 a 2004. Antes disso, foi deputado estadual, pelo PSDB, e presidente da Assembleia Legislativa entre 1995 e 1996. Por breve período, em 2015, foi ministro da Educação de Dilma Rousseff (PT). Saiu após briga pública com o à época presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (MDB-RJ).

Diversas outras figuras políticas foram às redes sociais para saudar o senador. Entre elas, a governadora Izolda Cela (PDT), o ex-governador Camilo Santana (PT), o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) e o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).



Veja repercussão no meio político:



Ciro Gomes (irmão de Cid e pré-candidato a presidente - PDT)

Hoje é dia de comemorar a vida do meu irmão, amigo, companheiro de luta e uma das minhas maiores referências de seriedade, determinação, honestidade e dedicação ao nosso povo. Feliz vida, @senadorcidgomes ! Tenho muito orgulho de poder acompanhar sua linda trajetória de perto. pic.twitter.com/wFvjwbyBHJ
April 27, 2022

Camilo Santana (ex-governador do Ceará - PT)

Hoje é aniversário do meu querido amigo, grande homem público, Cid Gomes. Desejo muitas bençãos na sua vida, Cid. E obrigado por tudo o que vc já fez e continua fazendo pelo nosso Ceará. pic.twitter.com/ZhKDB21Am7 — Camilo Santana (@CamiloSantanaCE) April 27, 2022

José Guimarães (deputado federal - PT)

Hoje o amigo @senadorcidgomes comemora mais um ano de vida. Uma vida dedicada a servir ao povo cearense. Felicidades amigo. — José Guimarães (@guimaraes13PT) April 27, 2022

Domingos Neto (deputado federal - PSD)

Hoje é aniversário do nosso senador @senadorcidgomes. A ele, desejo alegria e muita saúde, principalmente, pra seguir trabalhando pro nosso Ceará. Parabéns, senador! pic.twitter.com/bWXwBnhJ6z — Domingos Neto (@Domingos_Neto) April 27, 2022

Onélia Santana (ex-primeira dama do Ceará)

Evandro Leitão (deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do CE

José Sarto (prefeito de Fortaleza - PDT)

Dia de celebrar a vida do senador Cid Gomes. Tenho grande admiração por esse homem público que tanto tem feito pelo nosso Ceará. pic.twitter.com/P4tYeCU9HD — Sarto (@sartoprefeito12) April 27, 2022

Roberto Cláudio (ex-prefeito de Fortaleza - PDT)

Hoje é o dia de celebrar a vida de um grande homem público e cidadão brasileiro, o amigo @senadorcidgomes!

Exemplo de liderança que transformou a história do Ceará, pois trabalha com coragem, (cont) pic.twitter.com/AAbJD3cIdl — Roberto Cláudio (@robertoclaudio) April 27, 2022

Izolda Cela (governadora do Ceará - PDT)





