Jogo Político desta terça, 26, recebe Pedro Matos; assista ao vivo

O Jogo Político desta terça-feira, 26, recebe o vereador Pedro Matos, do PL. Durante a conversa com o parlamentar serão discutidos assuntos da política local mas também regional, mais especificamente das eleições deste ano. Será visto também quais são os planos do vereador na sigla e será falado ainda sobre a recente compra do Twitter pelo Bilionário Elon Musk por US$44 Bilhões, o equivalente a cerca de 215 bilhões de reais.

Acompanhe ao vivo:

No quadro Alguém me Disse, o editor de Opinião do O POVO, Guálter George, vai falar sobre o fator Ciro Gomes (PDT) no avanço das conversas entre PT e PDT no Ceará.

Temos um encontro marcado para logo mais, às 15h.

