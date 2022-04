Macron é reeleito presidente da França após vitória contra Le Pen, apontam as projeções

Projeções publicadas pelos jornais franceses indicam a vitória do presidente Emmanuel Macron no segundo turno das eleições da França, realizado neste domingo, 24. Ele disputa sua reeleição contra Marine Le Pen, representante da extrema direita no país, com quem concorreu nas eleições cinco anos atrás. A candidata chegou a admitir sua derrota minutos após o fechamento das urnas.

Macron votou na cidade costeira de Le Touquet, no norte francês. Já Le Pen esteve nas urnas mais cedo em seu berço eleitoral de Hénin-Beaumont, também no norte do país.

Veja as projeções

Projeção Ifop

Emannuel Macron: 58%

Marine Le Pen: 42%



Projeção Elabe

Macron: 57,6%

Le Pen: 42,4%

Projeção Ipsos

Macron: 58,2%

Le Pen: 41,8%