Festa comemora com poesia os 73 anos da professora Rosa da Fonsêca
Serão comemorados neste domingo, 24, os 73 anos da professora, ex-vereadora de Fortaleza e ativista Rosa da Fonsêca. A festa, com participação de vários artistas, começará às 9 horas, na sede do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará (Adufc Sindicato).
Rosa é professora da rede municipal de Fortaleza, foi sindicalista, presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Ceará, vereadora e apoiadora de destaque na administração da amiga Maria Luiza Fontenele na Prefeitura de Fortaleza. Hoje é militante do grupo Crítica Radical, que rompeu com a política e o marxismo tradicional para defender a emancipação humana.
Aniversário de Rosa da Fonsêca
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Quando: domingo, 24 de abril, a partir de 9 horas
Local: Adufc, Avenida da Universidade, 2346
Foi escrita poesia para marcar a data:
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ SUA RESISTÊNCIA
CONTRA UM C NCER QUE
QUASE LHE RETIRA A VIDA
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ SUA INTEGRIDADE
MANTIDA POR MAIS DE
CINQUENTA ANOS DE LUTA
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ PORQUE SUAS PÉTALAS
SE ESPALHARAM NOS SEUS INÚMEROS
COMBATES REALIZADOS
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ A SUA POESIA
QUE BROTA, IRRADIA E EMBELEZA
A FORTALEZA DO DIA-A-DIA
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ O SEU VOAR
DIANTE DE CAMINHOS QUE
PARECIAM IMPENSÁVEIS E IMPOSSÍVEIS
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ O SEU DESPERTAR
NO MAIS ELEVADO INSIGHT
DA HUMANIDADE A PENSAR
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ A TERNURA ESCANCARADA
COM OS(AS) QUE DIVERGIRAM E
SEGUIRAM OUTROS CAMINHOS
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ O SEU ACORDE
N'UMA RARA, BELA
E FASCINANTE MELODIA
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ PORQUE ELA INSISTE
EM AFIRMAR QUE POLÍTICA
NÃO É FLOR QUE SE CHEIRE
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ TER PREVISTO QUE BOLSONARO
É EXPRESSÃO POLÍTICA DA DITADURA
E A OPOSIÇÃO NA SUA ILUSÃO PERSISTE
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ O SEU SONHAR JUNTO
MAS A TRANSFORMAÇÃO DESSE SONHO
NO NOVO DEVIR DA VIDA
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ IR ALÉM DAS
CATEGORIAS FETICHISTAS
PATRIARCAIS CAPITALISTAS
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ ATRAÇÃO E REPULSA
MAS INSTIGAÇÃO QUE PROVOCA
E CONSPIRAÇÃO QUE EMANCIPA
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ AFETO E REVOLTA
MAS NEGAÇÃO DA NEGAÇÃO
DA UTOPIA CAPITALISTA
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ O SEU CONVITE PARA
CAPTARMOS A REAL ABSTRAÇÃO
DA DISSOCIAÇÃO VIVIDA
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ DESENCONTRO NO ENCONTRO
MAS O APOSTAR NA DIALÉTICA
DOS DESAFIADORES REENCONTROS
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ O DESVIVER DA RODA-VIVA
MAS A TEORIA E A PRÁTICA
DO PLENO SENTIDO DA VIDA
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ SEU PULSAR PRÁ NÃO
PERDER A OPORTUNIDADE DA RUPTURA
COM O PATRIARCADO CAPITALISTA FESTEJAR
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ IR ALÉM DA LUXEMBURGO
COM SUA CRÍTICA RADICAL DA
FRONTEIRA HITÓRICA DO CAPITALISMO
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ O SEU TESTEMUNHO
DE QUE EMANCIPAÇÃO HUMANA E AMBIENTAL
NÃO SE MENDIGA, CONQUISTA-SE
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ TER DIMENSIONADO
A IMPORT NCIA FUNDAMENTAL DO
PENSARFAZER DO CRÍTICA RADICAL
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ ESTAR DECIDIDA
À SUPERAÇÃO DA CRISE ATUAL
EXPRESSA PELA QUESTÃO FEMININA
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ SUA RISADA ESCANCARADA
MAS SUA ALEGRIA, PAIXÃO E TESÃO
PARA UMA VIDA ILIMITADA
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ LIMITAR-SE ÀS LUTAS IMANENTES
MAS TRANSCEDÊ-LAS NA SUPLANTAÇÃO
DO PATRIARCADO PRODUTOR DE MERCADORIAS
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ O SEU ANTECIPAR PARA
O MOVIMENTO DE EMANCIPAÇÃO
COMEÇAR O SEU CAMINHAR
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ SEU ALERTAR QUE
SEM EMANCIPAÇÃO, A GUERRA ATUAL
NO TITANIC, À EXTINÇÃO PODE NOS LEVAR
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ O AUTOFÁGICO SUJEITO(A) CRITICAR
MAS NA PRÁTICA DA LUTA DESTEMIDA
O MUNDO DESFETICHIZAR
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ A LUTA PROVOCAR
PARA QUE A APROPRIAÇÃO UNIVERSAL DAS
FORÇAS PRODUTIVAS OCUPE O SEU LUGAR
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA NÃO É SÓ
SUA CONVOCAÇÃO PARA QUE O SER HUMANO
NÃO SE TORNE INÚTIL E A TERRA INABITÁVEL
E A EXTINÇÃO NÃO SE CONFIGURE
O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ ANUNCIAR A DECADÊNCIA
CAPITALSTA MAS FORJAR ALTERNATIVAS
COMO O SÍTIO BOTANDO A EMANCIPAÇÃO
NO SEU IRREFUTÁVEL
COMPROMISSO DE QUE
SE A VIDA É COMBATE QUE
AOS SUJEITOS ABATE
AOS ANTISSUJEITOS
SÓ FAZ EXALTAR!