Festa comemora com poesia os 73 anos da professora Rosa da Fonsêca

Serão comemorados neste domingo, 24, os 73 anos da professora, ex-vereadora de Fortaleza e ativista Rosa da Fonsêca. A festa, com participação de vários artistas, começará às 9 horas, na sede do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará (Adufc Sindicato).

Rosa é professora da rede municipal de Fortaleza, foi sindicalista, presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Ceará, vereadora e apoiadora de destaque na administração da amiga Maria Luiza Fontenele na Prefeitura de Fortaleza. Hoje é militante do grupo Crítica Radical, que rompeu com a política e o marxismo tradicional para defender a emancipação humana.

Aniversário de Rosa da Fonsêca

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando: domingo, 24 de abril, a partir de 9 horas

Local: Adufc, Avenida da Universidade, 2346

Foi escrita poesia para marcar a data:

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ SUA RESISTÊNCIA

CONTRA UM C NCER QUE

QUASE LHE RETIRA A VIDA

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ SUA INTEGRIDADE

MANTIDA POR MAIS DE

CINQUENTA ANOS DE LUTA



O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ PORQUE SUAS PÉTALAS

SE ESPALHARAM NOS SEUS INÚMEROS

COMBATES REALIZADOS

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ A SUA POESIA

QUE BROTA, IRRADIA E EMBELEZA

A FORTALEZA DO DIA-A-DIA

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ O SEU VOAR

DIANTE DE CAMINHOS QUE

PARECIAM IMPENSÁVEIS E IMPOSSÍVEIS

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ O SEU DESPERTAR

NO MAIS ELEVADO INSIGHT

DA HUMANIDADE A PENSAR

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ A TERNURA ESCANCARADA

COM OS(AS) QUE DIVERGIRAM E

SEGUIRAM OUTROS CAMINHOS

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ O SEU ACORDE

N'UMA RARA, BELA

E FASCINANTE MELODIA

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ PORQUE ELA INSISTE

EM AFIRMAR QUE POLÍTICA

NÃO É FLOR QUE SE CHEIRE

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ TER PREVISTO QUE BOLSONARO

É EXPRESSÃO POLÍTICA DA DITADURA

E A OPOSIÇÃO NA SUA ILUSÃO PERSISTE

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ O SEU SONHAR JUNTO

MAS A TRANSFORMAÇÃO DESSE SONHO

NO NOVO DEVIR DA VIDA

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ IR ALÉM DAS

CATEGORIAS FETICHISTAS

PATRIARCAIS CAPITALISTAS

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ ATRAÇÃO E REPULSA

MAS INSTIGAÇÃO QUE PROVOCA

E CONSPIRAÇÃO QUE EMANCIPA

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ AFETO E REVOLTA

MAS NEGAÇÃO DA NEGAÇÃO

DA UTOPIA CAPITALISTA

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ O SEU CONVITE PARA

CAPTARMOS A REAL ABSTRAÇÃO

DA DISSOCIAÇÃO VIVIDA



O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ DESENCONTRO NO ENCONTRO

MAS O APOSTAR NA DIALÉTICA

DOS DESAFIADORES REENCONTROS

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ O DESVIVER DA RODA-VIVA

MAS A TEORIA E A PRÁTICA

DO PLENO SENTIDO DA VIDA

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ SEU PULSAR PRÁ NÃO

PERDER A OPORTUNIDADE DA RUPTURA

COM O PATRIARCADO CAPITALISTA FESTEJAR

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ IR ALÉM DA LUXEMBURGO

COM SUA CRÍTICA RADICAL DA

FRONTEIRA HITÓRICA DO CAPITALISMO

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ O SEU TESTEMUNHO

DE QUE EMANCIPAÇÃO HUMANA E AMBIENTAL

NÃO SE MENDIGA, CONQUISTA-SE

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ TER DIMENSIONADO

A IMPORT NCIA FUNDAMENTAL DO

PENSARFAZER DO CRÍTICA RADICAL

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ ESTAR DECIDIDA

À SUPERAÇÃO DA CRISE ATUAL

EXPRESSA PELA QUESTÃO FEMININA

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ SUA RISADA ESCANCARADA

MAS SUA ALEGRIA, PAIXÃO E TESÃO

PARA UMA VIDA ILIMITADA

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ LIMITAR-SE ÀS LUTAS IMANENTES

MAS TRANSCEDÊ-LAS NA SUPLANTAÇÃO

DO PATRIARCADO PRODUTOR DE MERCADORIAS

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ O SEU ANTECIPAR PARA

O MOVIMENTO DE EMANCIPAÇÃO

COMEÇAR O SEU CAMINHAR

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ SEU ALERTAR QUE

SEM EMANCIPAÇÃO, A GUERRA ATUAL

NO TITANIC, À EXTINÇÃO PODE NOS LEVAR

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ O AUTOFÁGICO SUJEITO(A) CRITICAR

MAS NA PRÁTICA DA LUTA DESTEMIDA

O MUNDO DESFETICHIZAR

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ A LUTA PROVOCAR

PARA QUE A APROPRIAÇÃO UNIVERSAL DAS

FORÇAS PRODUTIVAS OCUPE O SEU LUGAR

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA NÃO É SÓ

SUA CONVOCAÇÃO PARA QUE O SER HUMANO

NÃO SE TORNE INÚTIL E A TERRA INABITÁVEL

E A EXTINÇÃO NÃO SE CONFIGURE



O QUE FAZ DA ROSA A ROSA

NÃO É SÓ ANUNCIAR A DECADÊNCIA

CAPITALSTA MAS FORJAR ALTERNATIVAS

COMO O SÍTIO BOTANDO A EMANCIPAÇÃO

NO SEU IRREFUTÁVEL

COMPROMISSO DE QUE

SE A VIDA É COMBATE QUE

AOS SUJEITOS ABATE

AOS ANTISSUJEITOS

SÓ FAZ EXALTAR!



Tags