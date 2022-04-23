imagem do icone de pesquisa
Copyright © 2021. Todos os direitos reservados.
Termo de Uso Política de Privacidade Política de Cookies Conheça O POVO Trabalhe Conosco Fale com a gente Assine Ombudsman
Participamos do

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

InícioNotíciasPolítica

Festa comemora com poesia os 73 anos da professora Rosa da Fonsêca

18:15 | Abr. 23, 2022
Autor Redação O POVO
Foto do autor
Redação O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Serão comemorados neste domingo, 24, os 73 anos da professora, ex-vereadora de Fortaleza e ativista Rosa da Fonsêca. A festa, com participação de vários artistas, começará às 9 horas, na sede do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Ceará (Adufc Sindicato).

Rosa é professora da rede municipal de Fortaleza, foi sindicalista, presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Ceará, vereadora e apoiadora de destaque na administração da amiga Maria Luiza Fontenele na Prefeitura de Fortaleza. Hoje é militante do grupo Crítica Radical, que rompeu com a política e o marxismo tradicional para defender a emancipação humana.

Aniversário de Rosa da Fonsêca

Seja assinante O POVO+

Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais.

Assine

Quando: domingo, 24 de abril, a partir de 9 horas
Local: Adufc, Avenida da Universidade, 2346

Foi escrita poesia para marcar a data: 

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ SUA RESISTÊNCIA
CONTRA UM C NCER QUE
QUASE LHE RETIRA A VIDA

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ SUA INTEGRIDADE
MANTIDA POR MAIS DE
CINQUENTA ANOS DE LUTA

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ PORQUE SUAS PÉTALAS
SE ESPALHARAM NOS SEUS INÚMEROS
COMBATES REALIZADOS

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ A SUA POESIA
QUE BROTA, IRRADIA E EMBELEZA
A FORTALEZA DO DIA-A-DIA

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ O SEU VOAR
DIANTE DE CAMINHOS QUE
PARECIAM IMPENSÁVEIS E IMPOSSÍVEIS

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ O SEU DESPERTAR
NO MAIS ELEVADO INSIGHT
DA HUMANIDADE A PENSAR

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ A TERNURA ESCANCARADA
COM OS(AS) QUE DIVERGIRAM E
SEGUIRAM OUTROS CAMINHOS

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ O SEU ACORDE
N'UMA RARA, BELA
E FASCINANTE MELODIA

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ PORQUE ELA INSISTE
EM AFIRMAR QUE POLÍTICA
NÃO É FLOR QUE SE CHEIRE

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ TER PREVISTO QUE BOLSONARO
É EXPRESSÃO POLÍTICA DA DITADURA
E A OPOSIÇÃO NA SUA ILUSÃO PERSISTE

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ O SEU SONHAR JUNTO
MAS A TRANSFORMAÇÃO DESSE SONHO
NO NOVO DEVIR DA VIDA

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ IR ALÉM DAS
CATEGORIAS FETICHISTAS
PATRIARCAIS CAPITALISTAS

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ ATRAÇÃO E REPULSA
MAS INSTIGAÇÃO QUE PROVOCA
E CONSPIRAÇÃO QUE EMANCIPA

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ AFETO E REVOLTA
MAS NEGAÇÃO DA NEGAÇÃO
DA UTOPIA CAPITALISTA

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ O SEU CONVITE PARA
CAPTARMOS A REAL ABSTRAÇÃO
DA DISSOCIAÇÃO VIVIDA

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ DESENCONTRO NO ENCONTRO
MAS O APOSTAR NA DIALÉTICA
DOS DESAFIADORES REENCONTROS

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ O DESVIVER DA RODA-VIVA
MAS A TEORIA E A PRÁTICA
DO PLENO SENTIDO DA VIDA

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ SEU PULSAR PRÁ NÃO
PERDER A OPORTUNIDADE DA RUPTURA
COM O PATRIARCADO CAPITALISTA FESTEJAR

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ IR ALÉM DA LUXEMBURGO
COM SUA CRÍTICA RADICAL DA
FRONTEIRA HITÓRICA DO CAPITALISMO

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ O SEU TESTEMUNHO
DE QUE EMANCIPAÇÃO HUMANA E AMBIENTAL
NÃO SE MENDIGA, CONQUISTA-SE

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ TER DIMENSIONADO
A IMPORT NCIA FUNDAMENTAL DO
PENSARFAZER DO CRÍTICA RADICAL

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ ESTAR DECIDIDA
À SUPERAÇÃO DA CRISE ATUAL
EXPRESSA PELA QUESTÃO FEMININA

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ SUA RISADA ESCANCARADA
MAS SUA ALEGRIA, PAIXÃO E TESÃO
PARA UMA VIDA ILIMITADA

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ LIMITAR-SE ÀS LUTAS IMANENTES
MAS TRANSCEDÊ-LAS NA SUPLANTAÇÃO
DO PATRIARCADO PRODUTOR DE MERCADORIAS

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ O SEU ANTECIPAR PARA
O MOVIMENTO DE EMANCIPAÇÃO
COMEÇAR O SEU CAMINHAR

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ SEU ALERTAR QUE
SEM EMANCIPAÇÃO, A GUERRA ATUAL
NO TITANIC, À EXTINÇÃO PODE NOS LEVAR

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ O AUTOFÁGICO SUJEITO(A) CRITICAR
MAS NA PRÁTICA DA LUTA DESTEMIDA
O MUNDO DESFETICHIZAR

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ A LUTA PROVOCAR
PARA QUE A APROPRIAÇÃO UNIVERSAL DAS
FORÇAS PRODUTIVAS OCUPE O SEU LUGAR

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA NÃO É SÓ
SUA CONVOCAÇÃO PARA QUE O SER HUMANO
NÃO SE TORNE INÚTIL E A TERRA INABITÁVEL
E A EXTINÇÃO NÃO SE CONFIGURE

O QUE FAZ DA ROSA A ROSA
NÃO É SÓ ANUNCIAR A DECADÊNCIA
CAPITALSTA MAS FORJAR ALTERNATIVAS
COMO O SÍTIO BOTANDO A EMANCIPAÇÃO
NO SEU IRREFUTÁVEL
COMPROMISSO DE QUE
SE A VIDA É COMBATE QUE
AOS SUJEITOS ABATE
AOS ANTISSUJEITOS
SÓ FAZ EXALTAR!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Rosa da Fonseca

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar