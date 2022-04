Psol lança plataforma colaborativa para elaborar plano de governo de Adelita a governadora

O Psol Ceará lançou a plataforma colaborativa "Um só Ceará", para elaborar o programa de governo da pré-candidata do partido ao Governo do Ceará Adelita Monteiro (Psol). O lançamento ocorreu na noite da última quarta-feira, 20, no Hotel Sonata, em Fortaleza.

Segundo o partido, a plataforma apresenta 15 eixos para estruturar o programa de governo. Cada eixo orienta temas para debates, como combate à desigualdade, desenvolvimento e geração de emprego, políticas de direitos humanos, preservação do meio ambiente, enfrentamento ao racismo, saúde, segurança, entre outros.

“A participação cidadã para nós é método e meta. Começa desde já e se estenderá por todos os quatro anos de governo. Porque para nós ninguém melhor do que aqueles e aquelas que sofrem os problemas, apresentarem as soluções”, afirmou Adelita Monteiro, em nota. A solenidade de inauguração da plataforma foi divulgada nas redes sociais da psolista.

O Psol apresentou o pré-candidatura de Adelita Monteiro ao Palácio da Abolição no dia 6 de fevereiro. A decisão foi tomada em reunião do diretório estadual. Ela é uma das fundadoras da legenda no Estado e atual secretária-geral do Psol Ceará, além de comunicadora popular e artesã.

Ela é parte do grupo hoje no comando do Psol no Ceará, o Primavera Socialista. Além de Adelita, também faz parte o atual prsidente estadual da legenda, Alexandre Pereira.

A pré-candidata é entusiasta aliança Psol e PT, principalmente ao defender diálogo com petistas em prol de uma coalizão de partidos de esquerda para apoiar Lula na disputa à Presidência da República.

