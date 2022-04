Daniela Mercury processa Eduardo Bolsonaro por vídeo adulterado em que ela chama Jesus de gay

A cantora Daniela Mercury informou que entrou com processo na Justiça contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL). O motivo foi o conteúdo com informação falsa que o parlamentar compratilhou nas redes sociais, com uma fala editada da artista de três anos atrás. No conteúdo falso, a cantora chamava Jesus Cristo de gay. Daniela concedeu entrevista à revista Veja, onde fala sobre o acontecido, posicionamento político e os impactos deste ato de Eduardo Bolsonaro na sua carreira.

“Não é civilizado, e é covarde”, classificou ela sobre a atitude do parlamentar. Daniela diz que ficou “indignada com a má-fé, a maldade e a desonestidade do uso de um vídeo adulterado”. Estou pedindo indenização na Justiça pelos graves danos que isso me causa pessoalmente. Também me repugnam a deterioração do debate público, a fraude e o uso da mentira para promover uma ideia, qualquer que seja”, pontuou.

Sobre o assunto Governo articula plano para barrar aumento do Auxílio Brasil na Câmara

Criticado por bolsonaristas, Mendonça explica voto contra Daniel Silveira "como cristão e jurista"

Rosa Weber é a relatora de ações contra perdão de Bolsonaro a Silveira

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A respeito dos impactos na carreira, após a viralização do conteúdo falso nas redes sociais, a cantora disse ter certeza de que a carreira será afetada de alguma forma e que irá continuar lutando com a verdade. “Tenho certeza de que esse vídeo prejudica minha carreira, gera ataques contra mim e grandes prejuízos financeiros. O vídeo foi fraudado para parecer que eu estava sendo desrespeitosa com os cristãos”, disse. Ademais a artista declarou que “precisamos reagir com a verdade, com a elevação do debate público, com o diálogo entre quem pensa diferente”.

Mercury disse também que pretende se manifestar em movimento por mudanças. “Pretendo me engajar na campanha para lutar por políticas públicas e pelos direitos humanos dos mais frágeis. A situação dos brasileiros está muito ruim. Precisamos enfrentar a desigualdade”.

Ela fez questão de deixar claro seu apoio ao ex-presidente Lula (PT) e defendeu a necessidade de tirar Bolsonaro do poder. "É preciso tirar o atual presidente. É a urgência do agora. Nesta eleição, eu votarei em Lula e manterei minha posição crítica, como artista e membro da sociedade civil, e continuarei exigindo de qualquer governante boas políticas públicas para todos", disse.



Sobre o assunto Caetano Veloso lidera ato em Brasília contra 'destruição' ambiental do bolsonarismo

Anitta critica decisão do TSE sobre manifestações no Lollapalooza

Lollapalooza: terceiro dia tem protestos e homenagem ao Foo Fighters

Tags