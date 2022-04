"Tigresa Vip": PT lança atriz pornô como pré-candidata a deputada estadual

O Partido dos Trabalhadores (PT) do Mato Grosso anunciou a pré-candidatura a deputada estadual da atriz pornô Esther Caroline Perralto, conhecida como “Tigresa VIP”. Ela mora na região de Alta Floresta e deverá ser candidata pela região de Barão de Melgaço. A informação foi confirmada pelo deputado mato-grossense Lúdio Cabral (PT).

Segundo portais da região do Mato Grosso, a atriz ficou famosa a internet quando tinha 17 anos, em 2015. Na época, ela fazia vídeos pornográficos ao lado do marido, que eram compartilhados no WhatsApp. Caroline também chegou a fazer das fotos pelada como forma de criticar e chamar atenção para os buracos nas estradas de Mato Grosso.



Hoje, Esther possui site próprio para assinantes e também publicações no XVídeos, além de um canal no Youtube com 1,5 mil seguidores. Lá, conta as experiências com gravações, além da sua rotina. deputado estadual petista Lúdio Cabral, apoiador da pré-candidatura de Tigresa, usou as redes sociais para defender a atriz.

“Ela pediu filiação ao PT este ano, é adulta e cidadã de direitos como eu e você. Tem todo o direito de se filiar a um partido político e se candidatar. Na eleição é a população quem avaliará se ela tem ou não condições de ser deputada, e não eu ou você de forma antecipada apenas porque ela consegue o seu sustento por meio de vídeos adultos”, escreveu o parlamentar.

