Subprocuradora ri em julgamento ao ler frase de Daniel Silveira sobre Moraes: "Cabeça de ovo"

No julgamento do deputado Daniel Silveira (UB), a subprocuradora-geral da República, Lindôra Araújo, não segurou o riso ao ler trecho de fala do deputado: "O povo entre dentro do STF e agarre o Alexandre de Moraes pelo colarinho dele e sacuda a cabeça de ovo dele e o jogue dentro de uma lixeira”, Moraes também riu discretamente.

Silveira é réu na Suprema Corte por incentivar atos antidemocráticos e dirigir ameaças às instituições, inclusive ao STF. O deputado passou tempo na prisão devido a um vídeo divulgando ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal. Contudo, ele foi solto em novembro do ano passado.

Alexandre de Moraes determinou, no mês passado, que o deputado bolsonarista usasse tornozeleira eletrônica, Silveira resistiu à medida do ministro no início, mas acabou cedendo e aceitou usar o dispositivo sob pena de receber multa e ter bens bloqueados.

Momentos antes do início do julgamento, o deputado voltou a atacar Alexandre de Moraes, chamando-o de “marginal”. “Fiquei 11 meses no presídio, 11 meses, sem crime. Mas acho que eu estava mais livre. Porque o menor presídio do mundo é a toga do ministro Alexandre de Moraes, só cabe um marginal. É muito complicado que se tenha pessoas dessa estirpe dentro do Supremo Tribunal Federal, atropelando a Constituição”, afirmou em discurso.



