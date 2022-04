Jogo Político desta terça, 19, recebe Sargento Reginauro, do União Brasil; assista ao vivo

Na edição desta terça,19, o Jogo Político recebe o vereador Sargento Reginauro, do União Brasil. Na conversa com o parlamentar, serão discutidos os mais recentes acontecimentos da CPI do Motim, eleições de outubro e mais.



Acompanhe ao vivo:

Além disso, trazemos novo episódio do quadro Alguém me Disse. Desta vez, o Guálter George vai falar sobre a conversa do ex-senador Tasso Jereissati (PSDB) com o presidenciável do seu mesmo partido, o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite.





Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Temos um encontro marcado para logo mais, às 15h. O Jogo Político é transmitido ao vivo pelas redes sociais do O POVO (Facebook, Youtuber e Twitter). Até lá!

Tags