Única mulher no conselho votou sozinha contra arquivar ação sobre acusado de tentar feminicídio

Na votação no Conselho de Ética da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) que arquivou a ação contra o vereador Ronivaldo Maia (PT) no caso de tentativa de feminicídio, em Fortaleza, houve apenas um voto contra a rejeição do processo. Ele foi de Claudia Gomes (PSDB), única mulher a votar no Conselho. Apesar de elogiar o relatório de Luciano Girão (PP), ela foi contra o arquivamento.



Foram quatro votos a favor e um contrário ao relatório de Girão. No parecer, o vereador relator apresentou argumentação pela não admissibilidade e arquivamento da ação no colegiado. No entendimento do parlamentar, o caso não se encaixaria nas possibilidades de decoro parlamentar previstas.

"Desta maneira, mostra-se inaceitável que se promova o afastamento da soberania popular no caso, não havendo, no presente caso, relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo", destacou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como votou o Conselho de Ética no arquivamento do caso Ronivaldo:

- Luciano Girão (PP): sim

- Danilo Lopes (Avante): sim

- Professor Enilson (Cidadania): sim

- Didi Mangueira (PDT): sim

- Cláudia Gomes (PSDB): não

Com informações do colunista Carlos Mazza

Tags