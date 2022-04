Exército gastou R$ 3,5 milhões na compra de próteses penianas em 2021, aponta deputado

Elias Vaz (PSB-GO) identificou a aquisição por meio de dados obtidos por ele no Portal da Transparência e Painel de Preços do Governo Federal

O Exército realizou a aquisição de 60 próteses penianas infláveis de silicone, orçadas em R$ 3,5 milhões, sendo R$ 60 mil o valor aproximado da unidade em 2021. A descoberta foi feita pelo deputado federal, Elias Vaz (PSB-GO), via Portal da Transparência e Painel de Preços do Governo Federal e divulgada nesta terça-feira, 12.

Conforme os dados obtidos pelo parlamentar, três pregões foram reconhecidos no ano passado. No primeiro, foi destinado cerca de R$ 501 mil à compra de 10 próteses no valor de R$ 50.149,72 cada uma, destinadas ao Hospital Militar de Área de São Paulo. Já na segunda licitação, foi feita a compra de 20 unidades ao preço unitário de R$ 57.647,65. Estas foram direcionadas ao Hospital Militar de Área de Campo Grande.

No terceiro pregão, o deputado constatou a compra de 30 próteses penianas com o maior valor por unidade, R$ 60.716,57, onde foram destinados R$ 1.821.497,1. Ao todo, as compras autorizadas pelo Ministério da Defesa custaram R$ 3.475.947,3. As próteses infláveis de silicone que foram adquiridas variam de 10 a 25 centímetros.

Com isso, tanto Elias Vaz quanto o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) disseram que vão acionar o Ministério Público Federal para que o órgão investigue as aquisições feitas pelo Governo Federal.

"Por que o governo Bolsonaro está gastando dinheiro público para pagar essas próteses? O povo brasileiro sofre para conseguir medicamentos nas unidades de saúde e um grupo é atendido com próteses caríssimas, de 50 mil a R$ 60 mil reais a unidade", declarou o deputado em nota.

Compra de Viagra

Em conjunto com o também deputado federal, Marcelo Freixo (PSB-RJ), Elias Vaz (PSB-GO) também solicitou ao MPF a investigação da compra feita pelas Forças Armadas de R$ 35 mil comprimidos de Viagra, medicamento utilizado para tratar - entre outras doenças – a disfunção erétil.

O parlamentar diz ter identificado, no Portal da Transparência e no Painel de Preços do governo federal, oito pregões homologados em 2020 e 2021 e ainda em vigor neste ano. Nessa linha, argumenta que o requerimento é necessário para a fiscalização econômico-financeira.

