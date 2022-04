Inscrições para concurso do Tribunal de Justiça do Ceará estão abertas até 6 de maio

Estão abertas desde a última segunda-feira, 4, as inscrições para concurso de servidor do Judiciário no Ceará. Ao todo são 51 vagas disponíveis, 41 delas para o cargo de analista judiciário e outras dez para oficiais de justiça. Além disso, há 306 vagas para cadastro reserva.

O valor da inscrição é de R$ 112,00. Para se inscrever, é necessário acessar a página da Fundação Carlos Chagas (FCC), responsável pelo certame. As inscrições serão encerradas no dia 6 de maio às 14 horas. O requerimento de isenção do valor da inscrição pode ser feito até às 23h59min do dia 8 de abril segundo a FCC.

Segundo os números divulgados pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), dentro do universo de analistas as vagas estão distribuídas nas seguintes áreas: Sistema da Informação (11 vagas); Infraestrutura de TI (5 vagas) e Judiciária (25 vagas). As provas devem ocorrer em 19 de junho.

Quaisquer questionamentos sobre os editais devem ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao candidato – SAC da FCC, pelo site ou pelo telefone (11) 3723.4388.

Os editais podem ser verificados clicando aqui.

Serviço



Inscrições: De 4 de abril às 14h de 06 de maio



Organização: http://www.concursosfcc.com.br/



Escolaridade: Superior Completo (Ciência da Computação e Direito)



Taxa: R$ 112,00



Data das provas: 19 de junho de 2022