Ex-vice-prefeito Moroni Torgan se filia ao Cidadania nesta sexta-feira, 1°

O ex-vice-prefeito de Fortaleza e ex-vice-governador do Ceará Moroni Torgan vai se filiar ao Cidadania na próxima sexta-feira, 1° de abril. O evento está marcado para ocorrer pela manhã, no comitê de imprensa da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), em Fortaleza. A informação foi divulgada pelo próprio Moroni.



Moroni é cotado para disputar vaga de deputado federal nas eleições de outubro deste ano. Ao confirmar a filiação ao Cidadania, deverá ser peça importante para puxar votos junto à legenda.

Anuncio filiação partidária no CIDADANIA @Cidadania23CE amanhã sexta 01/04 às 10 hs no comitê de imprensa da assembleia legislativa do Ceará em Fortaleza

March 31, 2022

Há pouco mais de uma semana, Moroni publicou foto com o presidente do Cidadania no Ceará e secretário de Turismo da Capital, Alexandre Pereira, durante evento de filiação do senador Chiquinho Feitosa ao PSDB. “Hoje com o Presidente Alexandre Pereira prestigiando a filiação do amigo Senador Chiquinho Feitosa no PSDB Ceará”, escreveu.



