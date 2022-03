Doria recua, decide manter pré-candidatura à Presidência e se afasta do Governo de SP

Com a decisão, quem assume o governo paulista é o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), também pré-candidato pelo partido nas eleição do estado

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), recuou da sua decisão de desistir da corrida presidencial de outubro e decidiu deixar o cargo no Palácio dos Bandeirantes. Na manhã desta quinta-feira, 31, o tucano surpreendeu aliados e auxiliares ao comunicar que iria abandonar sua pré-candidatura à Presidência da República, mas mudou de ideia. Com a decisão, quem assume o governo paulista é o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), também pré-candidato pelo partido nas eleição do estado.

"E quero dizer a vocês sim, sim, serei candidato à Presidência da República pelo PSDB. Pelo nosso partido, o Partido da Social Democracia Brasileira, e juntos, ao lado de outros partidos valorosos, de políticos e de pessoas que têm respeito pela democracia, pela vida e pelos cidadãos, nós vamos vencer, vamos vencer o populismo, a maldade, a adversidade, a corrupção. E juntos todos nós vamos ter um novo Brasil", disse o governador em pronunciamento oficial.

Vitorioso nas prévias do PSDB para a escolha do candidato do partido à Presidência, Doria dialogou com Garcia na noite de quarta-feira, 30. Na ocasião, ele teria avisado que não ia mais renunciar ao governo de São Paulo. Nesta quinta, tucanos foram até o Palácio dos Bandeirantes para pressionar o governador em cumprir com os acordos firmados com o partido.

Durante a tarde, o presidente do PSDB, Bruno Araújo, publicou uma nota em que reforça o nome de Doria para a disputa pelo Palácio do Planalto. A movimentação acontece após Doria visualizar certa manobra de ala do PSDB que tenta viabilizar o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como candidato ao Planalto. A estratégia do grupo era aproveitar a saída do tucano do cargo para exaltar Leite.