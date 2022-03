Bolsonaro exonera nove ministros que disputarão eleições em 2022; veja lista

O Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 31, repercutirá na composição do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) neste ano. Nove ministros de gestão foram exonerados de seus cargos para disputar as eleições de 2022. O prazo para a desincompatibilização, segundo calendário da Justiça Eleitoral, termina no próximo sábado, 2 de abril, portanto é possível que novos nomes possam sair.



Com isso, outros nove nomes assumem as diversas pastas de governo. Veja abaixo as listas de ministros que deixaram os cargos e de quem assumirá a gestão das respectivas áreas.

Saídas confirmadas no DOU:

1 - Damares Alves (Família, Mulher e Direitos Humanos)

2 - Flávia Arruda (Secretaria de Governo)

3 - Gilson Machado (Turismo)

4 - João Roma (Cidadania)

5 - Marcos Pontes (Ciência e Tecnologia)

6 - Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência)

7 - Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional)

8 - Tarcísio de Freitas (Infraestrutura)

9 - Tereza Cristina (Agricultura)

Assumem os cargos:



1 - Cristiane Britto - Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos

2 - Célio Faria Júnior - Secretaria de Governo

3 - Carlos Brito - Ministério do Turismo

4 - Ronaldo Bento - Ministério da Cidadania

5 - Paulo César Alvim - Ministério da Ciência e Tecnologia

6 - José Carlos Oliveira - Ministério do Trabalho e Previdência

7 - Daniel Oliveira Ferreira - Ministério do Desenvolvimento Regional

8 - Marcelo Sampaio - Ministério da Infraestrutura



9 - Marcos Montes - Ministério da Agricultura





