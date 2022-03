Bolsonaro defende ditadura militar na posse de ministros e diz que nada aconteceu em 31 de março

O presidente Jair Bolsonaro (PL) ignorou a história brasileira e, para defender a ditadura, disse que "nada" ocorreu em 31 de março de 1964, dia do golpe militar que derrubou o então presidente João Goulart e deu início ao regime de exceção. O golpe completa 58 anos nesta quinta-feira, 31.

"31 de março. O que aconteceu nesse dia? Nada. Nenhum presidente da República perdeu o mandato nesse dia", disse o presidente na cerimônia de posse de novos ministros no Palácio do Planalto. "Congresso, com quase 100% dos presentes, elegeu Castello Branco presidente à luz da Constituição".

Bolsonaro elogiou obras faraônicas do período militar — que foram focos de corrupção — e ainda fez comparações entre a ditadura e o seu governo.

"O que seria da Amazônia sem Castello Branco, que criou Zona Franca de Manaus? Todos aqui tinham direito, deputado Silveira, de ir e vir", afirmou o chefe do Executivo ao deputado Daniel Silveira (União Brasil-RJ), que está sob medidas restritivas por atentar contra a democracia. "A composição dos ministérios (na ditadura) era parecida com os meus ministérios", acrescentou.

