Resistente a usar tornozeleira eletrônica, Daniel Silveira diz que vai morar na Câmara

Em sua defesa, o parlamentar afirma que a decisão final deve ser tomada pelos deputados da Casa. Até lá, ele alega que deve morar no gabinete. Ele descumpre decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF)

O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) se negou, nesta terça-feira, 29, a cumprir uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que volte a ser monitorado imediatamente por tornozeleira eletrônica. Crítico da medida, o parlamentar passou a noite em seu gabinete, na Câmara dos Deputados, em Brasília, onde amanheceu a quarta-feira, 30.

Revoltado com as decisões do STF, Silveira usou seu discurso na Câmara afirmar que desobedeceria a ordem de Moraes. Em sua defesa, o parlamentar afirma que a decisão final deve ser tomada pelos deputados da Casa. Até lá, ele alega que deve morar no gabinete.



Moraes decidiu atender a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) e notificar o secretário de Administração Penitenciária do Distrito Federal, Wenderson de Souza Teles, e o superintendente da Polícia Federal em Brasília, Victor Cesar Carvalho dos Santos, para a 'adoção das providências cabíveis para cumprimento da ordem'.

O órgão defende que o deputado descumpriu medidas cautelares impostas quando foi autorizado a deixar a prisão. A PGR também apontou que o parlamentar vem agindo contra a democracia e tem aproveitado aparições públicas para atacar o STF e seus membros.

Além do monitoramento por tornozeleira, o parlamentar também foi proibido de participar de eventos públicos e de sair de Petrópolis (RJ), onde mora, salvo para deslocamentos a Brasília (DF) para exercer o mandato.







