Ludmilla se encontra com Lula, defende eleição do petista e critica Bolsonaro: "Neutro é shampoo"

A cantora Ludmilla apareceu, nesta terça-feira, 29, ao lado do ex-presidente Lula durante um evento no Rio de Janeiro. No Twitter, ao falar sobre o encontro com o petista, a artista se manifestou politicamente e comentou sobre seu grito de "Fora,Bolsonaro" no festival Lollapalooza.

"O meu #forabolsonaro no Lollapalooza não foi só modinha. Faz tempo que venho observando e entendendo o que esta rolando na política e o que tem que ser mudado. Diante de tudo o que tá acontecendo, não dá pra ignorar", comentou Ludmilla. Logo depois, a cantora lembrou ter sido convidada a encontrar Lula junto a sua esposa, a dançarina e ex-BBB Bruna Gonçalves.

No encontro, a artista avaliou ter sido bem recepcionada e reforçou seu posicionamento diante das eleições de outubro. "Vocês entendem que eu fui convidada a encontrar o ex-futuro presidente com a minha esposa e fomos super acolhidas, como se deve ser? Tanto por ele quanto pela futura primeira dama. É isso o que quero para mim e para os meus. E pra finalizar: neutro é shampoo, bjs!" finalizou.



O meu #forabolsonaro no Lollapalooza não foi só modinha. Faz tempo que venho observando e entendendo o q esta rolando na política e o q tem que ser mudado. Diante de td o q tá acontecendo, não dá pra ignorar. — LUDMILLA (@Ludmilla) March 30, 2022

Ainda nas redes sociais, Ludmilla compartilhou uma publicação de um blog onde ela novamente aparece ao lado do ex-presidente. Na legenda, ela comenta: "O próximo convidado do numanice, lulinhaaaa". Numanice é o segundo EP da cantora brasileira e foi lançado em 24 de abril de 2020, através da Warner Music Brasil.

O próximo convidado do numanice, lulinhaaaa https://t.co/RnoHw2jBFf — LUDMILLA (@Ludmilla) March 30, 2022

Também nas redes sociais, Lula compartilhou a foto com Ludmilla e outros diversos artistas.

Lollapalooza

Ludmilla fez uma rápida participação no show de Kehlani e cantou “Verdinha“. Durante a apresentação, ela se junto a manifestação de outros artistas e gritou “Fora, Bolsonaro“. Nas redes sociais, a cantora escreveu: “Eu não estou aqui hoje cantando essa música que é tão perseguida à toa. A gente não pode retroceder e a única forma disso não acontecer é votando galera! Jovens, emitam seus títulos, vamos fazer a diferença!”.

Nesta terça-feira, 29, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Raul Araújo aceitou o pedido do PL e arquivou a ação em que o partido pedia a proibição de manifestações político-eleitorais durante o festival musical Lollapalooza, que ocorreu em São Paulo no último fim de semana.

A decisão monocrática do ministro foi tomada após o PL ter acionado o TSE em razão de manifestações das artistas Pablo Vittar e Marina Sena, nos shows de sexta-feira, 25. O partido argumentou que, durante as apresentações, as artistas se manifestaram a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, filiado ao PL. Na petição inicial, os advogados do partido alegaram que as manifestações configurariam propaganda eleitoral antecipada, o que não é permitido por lei.





