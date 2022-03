Izolda será uma extraordinária governadora, diz Camilo

O governador Camilo Santana (PT) voltou a saudar a vice-governadora Izolda Cela (PDT), prestes a substituí-lo à frente do Poder Executivo do Estado. "Daqui a dois dias, será a primeira mulher governadora da história do Ceará", disse Camilo sobre ela, na inauguração do Complexo Cultural Estação das Artes Belchior na antiga Estação Ferroviária João Felipe, em frente à praça Castro Carreira, a Praça da Estação, no Centro.

"Você é uma mulher extraordinária, firme, discreta", disse Camilo. Ele acrescentou: "Não tenho dúvida de que será uma extraordinária governadora".



Com informações do repórter Henrique Araújo

