Pesquisa Ipespe: Lula tem 44%, Bolsonaro, 26%, Moro, 9%, e Ciro, 7%

Dados da Pesquisa Ipespe divulgada, hoje, sexta-feira, 25 de março (25/03), das Eleições 2022 para presidente, mostram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na liderança das intenções de votos para o Palácio do Planalto, com 44%. Em relação ao último levantamento, o petista avançou um ponto percentual. Atual chefe do Executivo nacional, Jair Bolsonaro recuou e ocupa a segunda posição, passando de 28% para 26%.

Logo depois, aparece o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), com 9%, e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 7%. Como a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, ambos estão tecnicamente empatados. O governador João Doria (PSDB) diminuiu para 2%. André Janones (Avante), Simone Tebet (MDB), Felipe D’Ávila (Novo) e Eduardo Leite (PSDB) têm 1%, cada um deles.



O levantamento foi realizado de 21 a 23 de março e contratada pela XP Investimentos. Foram ouvidos 1.000 entrevistados de 16 anos ou mais em todas as regiões do país por telefone. O índice de confiança é de 95,5% e o número de protocolo junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-04222/2022.

Pesquisa Ipespe: cenário para primeiro 1º turno das eleições 2022

Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (PL): 26%

Sergio Moro (Podemos): 9%

Ciro Gomes (PDT): 7%

João Doria (PSDB): 2%

Eduardo Leite (PSDB): 1%

Simone Tebet (MDB): 1%

André Janones (Avante): 1%

Felipe D'Ávila (Novo): 1%

Nenhum/não iria votar/branco/nulo: 7%

Não sabe/não respondeu: 2%

A pesquisa também realizou a pequisa espontânea, quando os entrevistados não recebem uma lista prévia de nomes de pré-candidatos. Na ocasião, Lula também lidera, com 36% dos votos. Em seguida, Bolsonaro registra com 25%, na frente de Moro, 5%, e Ciro, 4%.

Pesquisa Ipespe: espontânea do 1º turno das eleições 2022

Lula (PT): 36%

Jair Bolsonaro (PL): 25%

Sergio Moro (Podemos): 5%

Ciro Gomes (PDT): 4%

João Doria (PSDB): 1%

Simone Tebet (MDB): 0%

André Janones (Avante): 0%

Guilherme Boulos (PSOL): 0%

Nenhum//branco/nulo: 7%

Não sabe/não respondeu: 22%

Pesquisa Ipespe: 2º turno das eleições 2022

Nas intenções de votos para segundo turno, o ex-presidente Lula lidera em todos os cenários em que aparece disputando. Já o presidente Jair Bolsonaro aparece vencido em quase todas as sondagens, vencendo apenas de Eduardo Leite.

Cenário 1

Lula (PT): 54% Jair Bolsonaro (PL): 31%

Não sabe/não respondeu/nenhum/branco/nulo: 15%

Cenário 2

Lula (PT): 52% Sergio Moro (Podemos): 30%

Não sabe/não respondeu/nenhum/branco/nulo: 18%

Cenário 3

Lula (PT): 51%

Ciro Gomes (PDT): 24%

Não sabe/não respondeu/nenhum/branco/nulo: 25%

Cenário 4

Lula (PT): 54%

João Doria (PSDB): 19%

Não sabe/não respondeu/nenhum/branco/nulo: 27%

Cenário 5

Lula (PT): 56%

Eduardo Leite (PSDB): 19%

Não sabe/não respondeu/nenhum/branco/nulo: 25%

Cenário 6

Sergio Moro (Podemos): 35%

Jair Bolsonaro (PL): 33%

Não sabe/não respondeu/nenhum/branco/nulo: 32%

Cenário 7

Ciro Gomes (PDT): 48%

Jair Bolsonaro (PL): 36%

Não sabe/não respondeu/nenhum/branco/nulo: 16%

Cenário 8

João Doria (PSDB): 40%

Jair Bolsonaro (PL): 37%

Não sabe/não respondeu/nenhum/branco/nulo: 24%

Cenário 9

Jair Bolsonaro (PL): 39%

Eduardo Leite (PSDB): 38%

Não sabe/não respondeu/nenhum/branco/nulo: 23%

