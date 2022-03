Em Fortaleza, Pacheco diz que áudio de Milton Ribeiro despertou perplexidade

O presidente do Senado Federal participou hoje, 25, de um congresso no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e falou do caso envolvendo o ministro Milton Ribeiro

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta sexta-feira, 25, que o áudio vazado do ministro da Educação, Milton Ribeiro, "despertou obviamente em todas as instituições certa perplexidade". Durante participação do XXIV Congresso Nacional do Ministério Público, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, o parlamentar defendeu que o ministro tenha agora a oportunidade de apresentar ampla defesa.

"Esse conteúdo do áudio despertou obviamente em todas as instituições certa perplexidade e o que é importante é não pré-julgar, é dar oportunidade ao ministro, dentro da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, que ele possa se explicar e essa é uma das instâncias. A Comissão de Educação está muito vigilante essa questão pra poder fazer os esclarecimentos devido", afirmou Pacheco.

O presidente do Senado afirmou ainda que deseja o esclarecimento sobre o caso. "Desejo que haja esclarecimento por esse episódio por parte do ministro da Educação e esse é o papel da Comissão de Educação que representará o Senado nessa inquirição.



Nesta quinta-feira, 24, a Comissão de Educação transformou em um convite o requerimento de convocação do Ministro da Educação apresentado pelos senadores Randolfe Rodrigues (REDE-AP) e Jean Paul Prates (PT-RN). Ele deverá ser ouvido na próxima quinta-feira, 31. Segundo o presidente da Comissão, Marcelo Castro (MDB-PI), o ministro se colocou à disposição para prestar esclarecimentos sobre os áudios em que afirma dar prioridade a liberação de verbas solicitadas por pastores.

Em gravação, ministro da Educação admite priorizar prefeitos sugeridos por pastor



Nesta semana, em um áudio divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo, Milton Ribeiro disse que sua prioridade “é atender 1º os municípios que mais precisam e, em 2ª, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar”. Ele afirmou a ordem “foi um pedido especial que o presidente da República”. Posteriormente, o ministro manifestou sua defesa, mas não negou que tenha realizado a declaração.

O áudio faz menção a Gilmar dos Santos, líder do Ministério Cristo para Todos, uma das igrejas evangélicas da Assembleia de Deus em Goiânia (GO). Milton Ribeiro disse na gravação que “o apoio que pedimos não é segredo. […] É apoio sobre construção das igrejas”.

