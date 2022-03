Sete novos desembargadores do TJ-CE são empossados

As cinco novas desembargadoras e os dois desembargadores do Tribunal de Justiça de Ceará (TJ-CE) tomaram posse nesta quinta-feira, 24, em cerimônia na Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec). A solenidade ocorreu de forma híbrida, com transmissão ao vivo pelo canal do tribunal no YouTube

Por critério de merecimento foram empossadas as magistradas: Rosilene Ferreira Facundo, Jane Ruth Maia de Queiroga, Sílvia Soares de Sá Nóbrega e Andréa Mendes Bezerra Delfino. Por antiguidade, foram escolhidos os juízes Carlos Augusto Gomes Correia, José Evandro Nogueira Lima Filho e Maria Ilna Lima de Castro.



A solenidade, que contou com a presença de amigos, familiares e autoridades, foi presidida pela chefe do Poder Judiciário cearense, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. Estiveram também na cerimônia o governador Camilo Santana (PT), a vice-governadora Izolda Cela, o presidente da Assembleia Legislativa Evandro Leitão (PDT) e o prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT).

Os sete novos desembargadores foram eleitos durante sessão no último dia 17. O evento, histórico, coroou pela primeira vez um maior número de mulheres, cinco, sendo quatro escolhidas por merecimento e uma por antiguidade.

Na mesma reunião foi realizado o sorteio das vagas disponíveis na composição das Câmaras de Julgamento do Tribunal entre os escolhidos para ocupar os cargos de desembargador.

A 1ª Câmara Criminal receberá Silvia Soares de Sá Nóbrega, enquanto a 2ª Câmara Criminal contará com Maria Ilna Lima de Castro. Já Rosilene Ferreira Facundo e Andréa Mendes Bezerra Delfino irão compor a 3ª Câmara Criminal.

A 3ª Câmara de Direito Privado terá a participação de Carlos Augusto Gomes Correia e de Jane Ruth Maia de Queiroga. Na 4ª Câmara de Direito Privado, a vaga será preenchida por José Evandro Nogueira Lima Filho.

