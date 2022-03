Operação cumpre mandados em casa de prefeita no Ceará e acha armas e dinheiro

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta terça-feira, 21, na sede da Prefeitura de Hidrolândia, de empresas e também na residência da prefeita Íris Moura de Oliveira (PDT), conhecida como Íris Martins, nos endereços de empresários, servidores públicos, secretários e ex-secretários municipais. A Polícia Civil e o Ministério Público do Ceará encontraram armas de fogo não registradas encontradas na residência da prefeita. A operação apreendeu ainda documentos, celulares e R$ 92.896,00 em dinheiro.

A operação Laranja Mecânica investiga suspeita de que parentes da prefeita usaram laranjas para conseguir contratos municipais.

Laranja

Segundo informação do Ministério Público do Estado, uma das empresas investigadas, com o nome "Jairo Luiz Gomes Martins-ME", foi criada logo após a eleição da prefeita para o primeiro mandato, em 2016. De acordo com a investigação, o real proprietário seria cunhado da prefeita, Antonio Arnóbio Protasio. Teria sido usado como laranja um funcionário da empresa Auto Peças São José, dirigida pelo próprio Arnóbio Protásio. Em 2017, essa empresa venceu licitação de R$1.567.849,00, para aquisição de pneus e acessórios para veículos da Prefeitura.

A operação Laranja Mecânica é continuação da operação Ad Continuum, no município de Hidrolândia. Foram 21 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) e cumpridos em Hidrolândia, Fortaleza, Santa Quitéria e Sobral. A operação é realizada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio da Procuradoria dos Crimes contra a Administração Pública (Procap), e pela Polícia Civil.

