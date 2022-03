CPI do Motim inicia depoimento de testemunhas no próximo dia 29; saiba quem será ouvido primeiro

No requerimento, o deputado estadual Elmano Freitas (PT), relator da comissão, justifica a convocação "a fim de elucidar questões pertinentes no curso da investigação"

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Motim, instalada na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), vai começar a escutar testemunhas no próximo dia 29 de março, segundo informaram membros do colegiado. Com isso, Clayber Barbosa Araújo, presidente da Associação dos Profissionais de Segurança (APS), deve ser o primeiro nome ouvido pela CPI.

A definição ocorreu em reunião da comissão nesta terça-feira, 22, e outros nomes já são avaliados para serem convidados a depor. No requerimento, o deputado estadual Elmano Freitas (PT), relator da CPI, justifica a convocação a fim de elucidar "questões pertinentes no curso da investigação".

O presidente da CPI, deputado Salmito Filho (PDT), disse que o objetivo do grupo é terminar os trabalhos "dentro do prazo e ouvir todos os depoentes para que o relator possa formular o relatório" a ser apreciado. Segundo o pedetista, a CPI entra em uma "nova fase" onde ouvirá pessoas sobre informações já obtidas.

A CPI investiga a participação das associações militares na paralisação de parte da PM não só em 2020, mas em 2012, no Ceará. O inquérito deve se desenrolar até junho de 2022, pelo menos, próximo ao início do período eleitoral. As atividades da CPI foram prorrogadas ainda no ano passado, considerando o recesso legislativo de dezembro.



Com informações do repórter Filipe Pereira.