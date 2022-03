Telegram tem dez dias para explicar como combate fake news, define MPF

O Ministério Público Federal (MPF) deu dez dias úteis de prazo para o Telegram fornecer informações "pertinentes à análise da política de enfrentamento da plataforma a práticas de desinformação e violência digital". O ofício foi encaminhado no domingo, 20, para o advogado Alan Campos Elias Thomaz, indicado pela empresa como seu representante legal brasileiro.

O pedido ocorreu no âmbito do inquérito civil que apura "eventuais violações de direitos fundamentais por parte de provedores de aplicação da internet que operam no Brasil", que está sob o guarda-chuva da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo.

As empresas que controlam o WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok e YouTube também têm de prestar esclarecimentos sobre como atuam contra "práticas organizadas de desinformação que colocam em risco a saúde da população e o funcionamento das instituições democráticas", e atualmente colaboram com a investigação.

O Telegram, até o último fim de semana, ainda não havia indicado representação no País para responder aos questionamentos do MPF, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal Eleitoral (TSE), o que levou o ministro Alexandre de Moraes a determinar a suspensão do aplicativo na última sexta-feira, 18. A decisão foi revogada neste domingo, 20, após a empresa indicar o nome de Alan Thomaz.

