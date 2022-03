De olho nas eleições, PT Ceará aprova filiação de deputados estaduais; confira nomes

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores no Ceará aprovou nesta segunda-feira, 21, a filiação de três deputados estaduais ao PT, são eles: Júlio César (Cidadania), Augusta Brito (PCdoB) e Nizo Costa (PSB). O encontro foi realizado no Hotel Amuarana com a presença da bancada atual do PT na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) e membros da executiva estadual.

Segundo a direção estadual do partido, os novos filiados serão oficializados em evento que deve ocorrer ainda em março. Na ocasião, também foi autorizada a filiação de outras lideranças que poderão compor a chapa proporcional do PT para 2022.

"Agora a bancada do PT Ceará terá novamente uma mulher no parlamento. Ficamos felizes com essa diversidade da nossa bancada e estamos animados com o que podemos construir com os novos deputados petistas", disse o presidente do PT Ceará, o Conin, em nota.



As filiações já tinham sido anunciadas pelo deputado estadual Moisés Braz (PT), no Instagram. "Os três serão muito bem vindos ao nosso partido e vão engrossar ainda mais as fileiras progressistas com vistas à eleição de Lula em outubro, consolidando o PT como a segunda maior bancada na Assembleia do Ceará. Estamos juntos", escreveu o parlamentar. Segundo ele, a decisão foi fruto de uma série de negociações entre os deputados e as lideranças petistas.



Os parlamentares a serem filiados foram procurados pela reportagem, mas não responderam até o momento. A decisão foi comemorada pelo deputado federal José Guimarães (PT): "Uma enorme conquista! São Deputados que tem perfil parecido com o nosso e de forte compromisso com o povo cearense. Recebemos com muito afeto e alegria".

Os novos nomes se somam aos demais petistas já com mandato na Assembleia Legislativa, entre eles, os deputados Elmano de Freitas, Acrísio Sena, Fernando Santana e Moisés Braz. Agora, o partido deve contar com sete parlamentares, tornando-se a segunda bancada com mais parlamentares na Casa.



A mudança acontece durante o período de janelas partidárias, prazo para que deputados federais e estaduais mudem de partido sem correr o risco de perda do mandato. O "cartão verde" para a troca de legenda possibilita a consolidação de novos acordos e alianças em ano eleitoral, mas também permite que parlamentares insatisfeitos com os rumos da sigla procurem outro "abrigo" para a próxima legislatura. A janela termina no dia 1º de abril.

Conheça dos deputados



Deputados Júlio César Filho, Augusta Brito e Nizo Costa se filiam ao PT nesta segunda (Foto: O POVO)



O deputado Júlio César Filho é líder do governo Camilo Santana (PT) na AL-CE. Julinho foi eleito pela primeira vez, aos 24 anos, deputado estadual pelo PTN para a legislatura 2011-2014. De saída do Cidadania, o parlamentar possui base política principalmente em Maracanaú, onde foi candidato a prefeito da cidade nas eleições municipais de 2020.



A deputada Augusta Brito é a primeira mulher eleita e reeleita deputada estadual pelo PCdoB no Ceará. A parlamentar é natural de Fortaleza, mas tem como berço político a região da Ibiapaba, em especial a cidade de Graça, onde foi prefeita por duas vezes, em 2005 e 2009. Em seguida ocupou o cargo de secretária de educação em São Benedito.



Em 2014, Augusta foi eleita deputada estadual pela primeira vez, sendo reeleita em 2018. Com projetos voltados para a defesa das mulheres, ela foi a primeira mulher líder do Governo na história da AL-CE e atua hoje como vice-líder do Governo na Casa



O deputado Nizo Costa (PSB) é natural de Tarrafas e se notabilizou na defesa do transporte complementar no Estado. O parlamentarfoi candidato a deputado estadual do Ceará pelo Partido Social Democrata Cristão (PSDC), no pleito de 2014, sendo o candidato a deputado estadual mais votado de Cariús. Assumiu uma cadeira no legislativo cearense em 2015, quando foi suplente pela primeira vez.Em 2018, Costa foi eleito pelo Patriotas.





