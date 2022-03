Em foto, Camilo aparece ao lado de nomes do PDT cotados para sucessão

Em meio às tratativas para definição do nome do PDT para representar as forças governistas na disputa pelo Abolição, o governador Camilo Santana (PT) publicou na tarde deste domingo (20) foto em que aparece ao lado dos cotados.



Nela, estão a vice-governadora Izolda Cela, o ex-prefeito Roberto Cláudio, o deputado federal Mauro Filho e o presidente da Assembleia, Evandro Leitão.



O encontro, porém, data de sábado, 19, Dia de São José, quando Camilo e a primeira-dama Onélia Leite batizaram o filho José, de cinco meses.



“Companheiros nessa jornada por um Ceará cada vez de mais oportunidades para todos os irmãos e irmãs cearenses. Sempre juntos”, escreveu o governador nas redes sociais. A postagem é acompanhada pela hashtag “TrabalhoQueDáResultado”.



De saída do governo, que deixa até 2 de abril próximo para concorrer ao Senado, Camilo é uma das lideranças cuja posição deve ajudar a apontar o candidato do bloco governista nas eleições de 2022.



Em manifestações recentes, o chefe do Executivo já demonstrou simpatias pela vice, Izolda, a quem se referiu como mais habilidosa para conduzir a gestão do que ele próprio.



Internamente, a pedetista ganhou força depois de apoio público e nos bastidores conquistado em partidos aliados, como o PT, sigla da ex-prefeita e deputada Luizianne Lins, com quem a gestora se encontrou em fevereiro – a petista é uma das defensoras da tese da candidatura própria da legenda ao Governo.



Noutra ponta, o ex-prefeito Roberto Cláudio teve reforço de peso com exibições de apoio que partiram do sucessor no Paço, José Sarto, e de grupo expressivo de vereadores da base do atual gestor.



Os quatro nomes do PDT têm participado de dinâmicas internas a fim de se tornarem mais conhecidos do eleitorado. Ao fim do processo, segundo o senador Cid Gomes, o partido, juntamente com outras siglas do governismo, deve discutir a indicação do candidato.