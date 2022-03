Em decisão inédita, TJ-CE abre procedimento que pode barrar juiz da disputa por vaga de desembargador

A presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE), Nailde Pinheiro, propôs abertura de procedimento de recusa ao nome do juiz Francisco das Chagas Barreto Alves para vaga de desembargador. O posicionamento da magistrada foi acompanhado integralmente pelos membros da corte. A decisão é inédito dentro do TJ-CE.



Em seu voto, lido na abertura da sessão desta quinta-feira (17) que avalia preenchimento de oito vagas para o Judiciário destinadas a juízes de “entrância final” e por merecimento, a desembargadora afirmou que, “como é de todo sabido, o referido magistrado foi punido com a pena de censura por atos que violaram o dever de imparcialidade, ignorando regras de competência e ferindo de morte a garantia do juiz natural”.



A presidente considerou que esses “fatos gravíssimos que foram cometidos pelo magistrado” não devem ser postos de lado ao se avaliar a possibilidade de admissão de Barreto como desembargador – o juiz encabeça a lista por antiguidade, da qual constam outros três nomes, cuja escolha prossegue normalmente na sessão de hoje.



“A questão não pode ser ignorada. O controle deve ser rigoroso. Desvios não podem ser ignorados”, enfatizou a magistrada, para quem cabe ao pleno, ao entrar no mérito do processo, avaliar se “há fatos que o inabilitem para tanto” (ocupação da vaga).



Com a abertura do procedimento de recusa, o preenchimento da primeira vaga por antiguidade é suspenso e a antiguidade de Barreto, preservada. O relator designado para o caso é o desembargador Paulo Airton Albuquerque Filho, considerado de linha mais rigorosa.



No curso do processo, o juiz Barreto poderá apresentar defesa. Ao final, elaborado o parecer do relator, a análise volta ao pleno do TJ-CE, que vai se debruçar sobre o mérito da recusa. O nome do candidato pode ser barrado caso se atinja o quórum institucional, que é de 2/3 dos 43 membros ou 29 votos.



Já durante os votos desta quinta, porém, alguns integrantes da corte sinalizaram concordância na íntegra com o entendimento da presidente do tribunal, sugerindo alinhamento também em relação ao mérito.



Apenas dois desembargadores alegaram suspeição para não votar. Um terceiro arguiu impedimento – o irmão, também membro, já votara na mesma sessão.



Como O POVO já havia mostrado na edição de ontem, havia desconforto no pleno do TJ-CE com a presença do juiz Barreto entre os postulantes a uma das vagas de desembargador.



Fontes consultadas pela reportagem confirmaram que membros da corte abririam insurgência durante a votação para vetar o magistrado, que foi condenado com censura pública em 2015 pelo próprio TJ.



Então à frente da 2ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, o magistrado foi acusado de conceder irregularmente decisões liminares e dirigir ações durante os plantões em 2011 e 2013, atuando em processos cujo juiz natural não era ele, relacionados com concursos para a Polícia Militar do Ceará e postos de combustíveis em situação ilegal. Em manifestação à época, a defesa negou as suspeitas.



A defesa de Chagas Barreto, à época do julgamento, sustentou não existirem provas concretas de ilícitos ou de dolo e argumentou que todos os elementos se alimentavam de ilações. Também apontou ainda não haver sinais de enriquecimento e a condição financeira era condizente com a remuneração.