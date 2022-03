Chance de Bolsonaro se reeleger, contra Lula, fica maior? Jogo Político analisa pesquisas

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as pesquisas de intenção de voto, mas a diferença para o presidente Jair Bolsonaro (PL) vem em queda. Lula está estável. Oscilou negativamente um ponto desde janeiro no Ipespe. Mas, Bolsonaro vem em lenta subida. No mesmo período, avançou quatro pontos. Assim, a distância entre eles em março é cinco pontos percentuais menos que em Janeiro: Lula tem 43% e Bolsonaro, 28%. Chegou-se a cogitar chance de Lula vencer no primeiro turno e falou-se em derretimento de Bolsonaro. O cenário hoje é diferente e Bolsonaro mostra força. Lula é favorito? Qual o tamanho do eventual favoritismo? E qual a chance de Bolsonaro se reeleger? Esses são os temas do Jogo Político episódio #177. Ouça abaixo:

Participam do Jogo Político Guálter George, editor-chefe de Opinião e colunista, Carlos Holanda, repórter de Política, e Érico Firmo, editor de Política e colunista.

