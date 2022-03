Jogo Político desta terça, 15, recebe o deputado estadual Heitor Férrer; assista ao vivo

No programa de hoje, o deputado vai falar, dentre outros assuntos, sobre as expectativas para as eleições de 2022

O deputado estadual Heitor Férrer (Solidariedade) é o convidado desta terça-feira, 15, do Jogo Político, com transmissão ao vivo nos perfis do O POVO nas redes sociais (Facebook, Twitter e YouTube). No programa, apresentado pelo editor de Política Ítalo Coriolano, o parlamentar vai falar, dentre outros assuntos, sobre as expectativas para as eleições de 2022, a abertura da janela partidária para mudanças de partido, o conflito entre o governador Camilo Santana (PT) e o pré-candidato ao governo do Ceará Capitão Wagner (Pros), e o aumento no preço do combustível.

O programa de hoje comenta ainda novos desdobramentos do conflito entre Rússia e Ucrânia, e polêmica recente envolvendo o apresentador Danilo Gentili, que teve filme retirado do ar após denúncias de cena de "apologia à pedofilia". É logo mais, às 17h30min. Até já!



