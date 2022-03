Deputado cearense apresenta projeto para fabricação de carros populares a diesel

O deputado defende que a proposta visa contornar o problema do aumento no preço dos combustíveis no Brasil

O deputado federal Heitor Freire (União) protocolou, nesta semana, na Câmara dos Deputados um projeto de lei que autoriza a fabricação e comercialização de veículos automotivos de passeio, os chamados “carros populares” com motores a diesel. A venda de carros de passeio a diesel é proibida por lei no Brasil desde 1976 a partir da edição da Portaria MIC 346, pelo Ministério da Indústria e Comércio.

A lei foi criada por conta da crise mundial de combustíveis e pela poluição gerada pelo enxofre presente no diesel na época, quando o País precisava importar 78% do petróleo consumido. "Ela fez muito sentido nessa época, mas hoje está defasada, uma simples portaria ministerial cujos efeitos já perduram por quase 45 anos, mesmo com o cenário da tecnologia automotiva e da eficiência energética havendo mudado profundamente", defende Freire.

Segundo o parlamentar, hoje, a tecnologia permite que motores a diesel tenham até mais eficiência que motores a gasolina ou etanol. "Com o preço dos combustíveis aumentando em patamares nunca vistos antes, continuar proibindo a fabricação de carros leves movidos a óleo diesel é um capricho do mercado automotivo que prejudica unicamente o acesso do cidadão comum a um combustível mais barato”, afirma.

O deputado defende a atualização da legislação brasileira, a qual considerou "absurda e arcaica". Permitir a fabricação e comercialização de veículos de passeio movidos a diesel permitirá o acesso de um combustível mais barato a um maior número de pessoas em meio a uma das maiores altas de preço da história do país”, disse.



Diesel, política e a alta nos combustíveis

Em meio ao aumento expressivo no preço dos combustíveis, o diesel voltou a ser assunto no Brasil. Também conhecido como gasóleo, ele é originário da destilação do petróleo e é usado para o abastecimento de motores movidos a este tipo combustível.

No entanto, não é a primeira vez que se tenta liberar o diesel no país, pois de tempos em tempos, o assunto volta a aparecer. A última vez que o assunto entrou em pauta para análise foi em 2016.

As principais vantagens de um motor diesel são o baixo consumo de combustível e a capacidade para acelerações mais fortes. Em carros, isso significa mais esportividade com baixo consumo de combustível. Atualmente, além de caminhões, furgões, embarcações, ônibus e outras configurações citadas anteriormente, veículos utilitários de tração 4×4/reduzida e picapes com carga superior a 1.000 kg estão autorizados a usar os motores movidos a diesel.

Por outro lado, os carros mais velhos movidos a diesel são o grandes vilões do trânsito brasileiro. Um dos pontos mais criticados é o aumento de emissões e mortes por poluição.

