Vice-prefeito de Atibaia é baleado após agredir comerciante; veja vídeo

O vice-prefeito de Atibaia-SP, Fabiano Batista de Lima (PL), foi alvejado por disparo de arma de fogo no último domingo, 13, após agredir fisicamente o comerciante Júnior Humberto de Oliveira, que revidou os socos com tiros. Uma câmera de segurança flagrou o momento da ação do vice-prefeito e a reação do comerciante.

Nas imagens, é possível ver Fabiano correr em direção ao comerciante e agredi-lo com socos. Na sequência, o comerciante corre para dentro de uma propriedade e volta com um revólver. Ele dispara contra o político pelo menos três vezes.

O vice-prefeito de Atibaia-SP, Fabiano Batista de Lima, foi baleado no último domingo, 13, após agredir fisicamente o comerciante Júnior Humberto de Oliveira. Uma câmera de segurança flagrou o momento da ação de Fabiano e da reação de Júnior.

Segundo as autoridades de segurança, a briga foi motivada porque Júnior Humberto publicou um vídeo nas redes sociais onde faz acusações de uma suposta fraude envolvendo o vice-prefeito e sua família. Fabiano foi atingido na perna e encaminhado a um hospital. Enquanto isso, o comerciante acionou a polícia e foi levado à delegacia; ele admitiu ter efetuado disparos.

Júnior Humberto foi preso em flagrante e denunciado por tentativa de homicídio. A arma do comerciante está regularizada, segundo as autoridades, e foi entregue à perícia.

O advogado de Júnior alegou que ele disparou em legítima defesa e reforçou sua colaboração com a polícia. Ao G1-SP, a defesa disse que os disparos foram feitos com intenção de “assustar” o vice-prefeito. “Não houve disparo com a intenção de matar. Inclusive, ele quem acionou a polícia, entregou a arma e as imagens”, informou.



